Policiais militares fazem surpresa para pequena admiradora da Polícia Militar que mora em Sertãozinho.

Na tarde chuvosa de sexta-feira, 07 de fevereiro, os policiais militares da Força Tática de Sertãozinho fizeram uma surpresa para a garota Raissa que completou 10 anos.

A menina que reside apenas com os avós conheceu a Polícia Militar durante uma operação no bairro em que mora e nunca mais se esqueçeu dos novos amigos!

Sempre pede para visitar o quartel e tornou-se até adestradora mirim.

Ao completar dez anos, sua avó pediu que os policiais militares tirassem uma foto com ela.

Mas os heróis da vida real que a menina tanto admira fizeram mais!!

Cantaram o Feliz Aniversário para ela e lhe deram um uniforme igual ao deles!

As lágrimas de alegria da pequena Raissa contigiaram todos os participantes e o coração bateu forte de emoção e gratidão por esses momentos de felicidade!

Parabéns Raissa!!!!

Seção de Comunicação Social do 43° BPM/I

Policia Militar, a força pública de São Paulo!