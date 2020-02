Fogo atinge casa em Jaboticabal

O incêndio aconteceu na madrugada deste sábado, e atingiu uma casa localizada na Avenida General Glicério em Jaboticabal.

O incêndio de origem desconhecida aconteceu durante a madrugada e causou estragos em um residência no centro da cidade. Segundo as informações preliminares não houve registro de vítimas. As causas do incêndio são desconhecidas.