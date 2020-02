Tribunal de contas confisca 90 mil reais de ex Prefeito Raul Girio por quebrar Prefeitura

O tribunal de conta manteve a decisão de multar o ex prefeito Girio, mantendo a multa de 30 % do valor do salário anual, algo em torno de 90 mil reais, por irregularidades administrativas no ano de 2016. O parecer do tribunal de contas já tinha apontado irregularidades e o ex prefeito apelou , mas o tribunal manteve a decisão e a multa ao ex prefeito.

VEJA DECISÃO;

Ante o exposto, no mérito, VOTO pela emissão de PARECER DESFAVORÁVEL à aprovação das contas anuais, atinentes ao exercício de 2016, da PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, ressalvando os atos pendentes de apreciação por esta Corte. Com base no artigo art. 5º, IV, da Lei 10.028/00, proponho aplicação de multa de 30% dos vencimentos anuais percebidos em 2016 pelo Ordenador de Despesa, o o Prefeito Raul José Silva Girio, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal, conforme preceituado na parte final do § 1º.





LEIA A DECISÃO COMPLETA NO SITE DO TRIBUNAL – http://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/686806.pdf

 Envide esforços na obtenção de superávit orçamentário e financeiro, a fim de equilibrar as contas Municipais (determinação);  Aprimore o planejamento e a execução do orçamento, com vistas a reduzir o percentual de alterações orçamentárias, realizando-as, se necessárias, em torno dos limites inflacionários e nos moldes do Comunicado SDG nº 29/2010;  Recolha tempestivamente os encargos previdenciários (determinação);  Reavalie a conveniência da manutenção de um Instituto de Previdência local em detrimento da opção pelo Regime Geral de Previdência Social;  Aprimore o setor de controle interno, objetivando uma atuação mais efetiva e eficiente (determinação); TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO Gabinete do Conselheiro Dimas Ramalho 19  Elimine as pendências apontadas pela Fiscalização a respeito da transparência da gestão municipal e acesso à informação, visando o atendimento integral à legislação de regência da matéria (determinação);  Adote medidas eficazes para recondução do índice de despesa laboral a patamares abaixo do prudencial, bem como atente às limitações impostas pelo artigo 22 da LRF;  Busque suprimir rapidamente a demanda por vagas nas creches municipais, bem como adote medidas corretivas objetivando melhorias no ensino fundamental público;  Aprimore os registros contábeis, bem como informe corretamente os dados ao Sistema Audesp;  Regularize a situação dos cargos comissionados, nos exatos termos do artigo 37, II e V, da Constituição Federal e defina as atribuições de todos os cargos (determinação);  Adote medidas voltadas ao saneamento das falhas apontadas nos itens A.1. Planejamento das Políticas Públicas, A.3.2. Resíduos Sólidos, B.3.1. Ensino, B.6. Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais, B.8. Ordem Cronológica de Pagamentos. Por fim, considerando a gravidade das falhas constatadas, proponho a imediata remessa deste parecer, acompanhado do relatório da fiscalização, ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e adoção das medidas de sua alçada.

