Rodovias administradas pela AB Triângulo do Sol tem ação de combate à dengue

Nesta segunda-feira (10), a AB Triângulo do Sol participará de um mutirão de limpeza das rodovias, organizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), com o objetivo de combater o Aedes aegypti. A concessionária intensificará os trabalhos de limpeza às margens da estrada, recolhendo todo material que seja um potencial criadouro para o mosquito transmissor da dengue.

De acordo com o engenheiro de conservação da AB Triângulo do Sol, Diego Belasco, este trabalho é minucioso e demanda muita atenção. “Qualquer pequeno objeto pode se tornar um possível foco, por isso, mantemos as equipes constantemente fazendo a coleta de todo objeto encontrado ao longo das rodovias. Em conjunto, é importante que os usuários também se conscientizem em não jogar lixo na rodovia”, comenta.

A concessionária também divulgará mensagem de conscientização sobre o tema, em seus letreiros eletrônicos, para os usuários das rodovias.

A concessionária AB Triângulo do Sol é responsável pela administração de 442 quilômetros de rodovias que compreendem o Lote 9 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo: Rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol; Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), de Matão a Bebedouro; e Rodovia Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema.

A concessionária AB Triângulo do Sol pertence à AB Concessões, que tem como controlador o grupo italiano Atlantia. A AB Concessões figura entre as principais companhias de concessão rodoviária do Brasil e administra mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias, sendo responsável pelas concessionárias paulistas AB Triângulo do Sol, AB Colinas, Rodovias do Tietê e, no estado de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais.