PAT Sertãozinho e Jaboticabal tem mais de 100 vagas de emprego

PAT Sertãozinho tem mais de 90 vagas disponíveis

Vagas Convencionais:

– Ajudante Andaime – Com experiência e disponibilidade para viagem

– Ajudante Dobradeira – Com experiência e cursos correlatos

– Ajudante Elétrica – Com experiência e disponibilidade para viagem

– Ajudante Hidráulica – Com experiência e disponibilidade para viagem

– Ajudante Mecânico Bombista – Com experiência e CNH A/B

– Ajudante Montador – Com experiência, CNH B e disponibilidade para viagem

– Assistente Contábil – Com experiência

– Auxiliar Administrativo – Com experiência e ensino superior completo

– Auxiliar Refrigeração – Sem experiência e com curso refrigeração/climatização

– Auxiliar Técnico Segurança Trabalho – Sem experiência e com curso

– Caixa – Com experiência e ensino superior completo

– Caixa – Com experiência e ensino médio

– Caldeireiro – Com experiência (vaga disponível em Arcos/MG)

– Caldeireiro – Com experiência, curso correlato e veículo próprio

– Caldeireiro Instalador – Com experiência e disponibilidade para viagem

– Camareira / Serviços Gerais – Com experiência e CNH

– Cartazista – Com experiência

– Eletricista de Caminhão – Com experiência

– Eletricista Montador – Com experiência e CNH B

– Estoquista – Com experiência

– Fiscal Caixa – Com experiência e CNH B

– Fiscal Fretamento – Com experiência, CNH D e curso Transporte Coletivo

– Fiscal Loja – Com experiência

– Gerente Administrativo Financeiro – Com experiência e superior completo

– Gerente Agência – Com experiência e superior completo

– Gerente Loja – Com experiência e CNH B

– Gerente Negócios PF e PJ – Com experiência e superior completo

– Lavador Ônibus – Com experiência e CNH A/B

– Líder Setor (Loja) – Com experiência e CNH B

– Mecânico Caminhão – Com experiência

– Mecânico Manutenção – Com experiência (vaga disponível em Arcos/MG)

– Mecânico Manutenção Agrícola – Com experiência e CNH B (vaga disponível em Serrana/SP)

– Mecânico Refrigeração – Com experiência e curso correlato

– Mecânico Veículos Diesel – Com experiência, cursos e CNH

– Mecânico Veículos Pesados – Com experiência

– Montador / Ajudante Prático – Com experiência

– Montador Andaime – Com experiência e disponibilidade para viagem

– Montador Elétrica – Com experiência e disponibilidade para viagem

– Montador Hidráulico – Com experiência e disponibilidade para viagem

– Montador Redutor – Com experiência

– Motorista Caminhão – Com experiência, CNH E e disponibilidade para viagem

– Motorista Carreta – Com experiência, CNH E, cursos MOPP e Cargas Indivisíveis

– Motorista Carreta – Com experiência, CNH E, curso MOPP e disponibilidade para viagem

– Motorista Coleta e Entrega – Com experiência e CNH D

– Motorista Ônibus – Com experiência, CNH D e curso Transporte Coletivo

– Operador Estação Tratamento Efluentes – Com experiência

– Operador Munck – Com experiência, CNH E e disponibilidade para viagem

– Operador Torno CNC – Com experiência

– Pedreiro – Com experiência e disponibilidade para viagem

– Pintor Industrial – Com experiência e disponibilidade para viagem

– Pintor Eletrostático – Com experiência, curso Leitura Desenho e CNH A/B

– Praticante Montagem – Com experiência

– Professor Hardware – Com experiência, cursos e disponibilidade para viagem

– Projetista (CAD) – Com experiência

– Promotor Merchandising – Sem experiência e com ensino médio completo

– Repositor – Com experiência

– Representante Comercial Autônomo – Sem experiência e veículo próprio

– Roçador / Limpeza Pátios – Com experiência e cursos NR10 e NR35

– Salgadeira – Com experiência

– Serralheiro – Com experiência, CNH e disponibilidade para viagem

– Soldador – Com experiência e disponibilidade para viagem

– Soldador – Com experiência (vaga disponível em Guaíra/SP)

– Soldador – Com experiência (vaga disponível em Arcos/MG)

– Supervisor Logística – Com experiência e CNH

– Torneiro Mecânico – Com experiência e CNH

– Torneiro Mecânico – Com experiência, curso e CNH (vaga disponível em Ribeirão Preto/SP)

– Vendedor Interno (Peças Automotivas) – Com experiência

– Vendedor Interno – Com experiência

– Vendedor Interno – Sem experiência e disponibilidade para viagem

– Vendedor Externo – Sem experiência e com veículo próprio

– Vigilante – Com experiência e curso de Vigilante

Vagas PcD

– Atendente – Sem experiência

– Auxiliar Limpeza – Com experiência

– Ajudante Dobrador – Com experiência e cursos correlatos

Para ser atendido, preferencialmente, faça seu cadastro pelo site: maisemprego.mte.gov.br.

Caso contrário, ao comparecer ao PAT, é preciso apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência atualizado, para a realização do cadastro.

Para os interessados já cadastrados, basta apresentar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua Voluntário Otto Gomes Martins, nº 1.380 – Centro

Telefone: 3942-3714

Atendimento: 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

PAT informa novas vagas de emprego – 06 de fevereiro de 2020

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaboticabal informa as seguintes vagas oferecidas:

Número de Vagas Cargo Informações adicionais 01 Promotor de Vendas Com experiência 01 Assistente de Compras Com experiência 01 Estágio na área de Administração de Empresas

02 Caldeireiro Com experiência 02 Ajudante de Andaime Com experiência 02 Ajudante de Elétrica Com experiência 01 Montador de Andaime Com experiência 01 Montador de Hidráulica Com experiência 01 Montador de Elétrica Com experiência 01 Soldador Com experiência e curso de formação 01 Pintor Industrial Com experiência 01 Bombeiro Civil Com experiência 01 Vendedor Externo Com experiência na área de esquadrias metálicas 01 Vendedor Externo Com experiência 01 Soldador Com experiência na área de esquadrias de alumínio 01 Ajudante de Instalador da Área de Esquadrias de Alumínio Com experiência



O Posto de Atendimento ao Trabalhador fica no Paço Municipal. Os interessados devem procurar pessoalmente o PAT portando RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e CEP da rua.

O horário de funcionamento é das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30. Os interessados também podem obter mais informações no site maisemprego.mte.gov.br, ou pelo telefone (16) 3203-8275.