Associação Comercial e Industrial de Sertãozinho entrega prêmio final da campanha “Natal Show de Prêmios”

Associação Comercial e Industrial de Sertãozinho entrega prêmio final da campanha “Natal Show de Prêmios”

Josiane Cunha

Na manhã desta quarta-feira, dia 05, a ACIS – Associação Comercial e Industrial de Sertãozinho fez a entrega do prêmio final da campanha “Natal Show de Prêmios ACIS”. Após comprar em uma das lojas associadas uma sortuda teve a chance de ganhar um Ford Ka e começar 2020 com um carro zerinho na garagem.

A entrega contou com a presença do Presidente da ACIS, Rodolfo Savegnago, além de membros da diretoria da entidade, representantes de empresas parceiras da campanha e da imprensa.

A ganhadora do carro, Denilza Pimpinati comemorou o recebimento do prêmio e indicou a compra no comércio sertanezino. “Eu estou muito feliz e ainda não consigo acreditar que tive essa sorte, estou olhando para o carro e pensando se não é apenas um sonho. Não tenho como descrever minha felicidade tendo oportunidade de começar o ano ganhando um carro 0, é uma sensação maravilhosa. Sempre gostei muito do comércio de Sertãozinho, tudo o que preciso encontro aqui e agora mais do que nunca vou continuar comprando, participando das campanhas e indico que as pessoas também comprem e participem, é tudo real, sou exemplo disso e vale muito à pena”, indicou a ganhadora.

O Presidente da ACIS, Rodolfo Savegnago, falou da satisfação em fazer essa entrega e destacou a credibilidade das campanhas realizadas pela entidade. “Essa manhã de quarta-feira foi de festa e comemoração, não só para a Denilza que foi a felizarda ganhadora do prêmio como também para a Associação, pois com essa entrega maravilhosa estamos mostrando a clareza e a credibilidade da nossa campanha, além de ver a satisfação dela, que é o mais importante e gratificante. É uma cliente que acredita no comércio da cidade, só teceu elogios e assim podemos ver a importância do serviço que prestamos”, disse Savegnago.

A Campanha teve por objetivo incentivar a compra dos mimos e presentes de Natal no comércio local presenteando os consumidores com uma variedade de prêmios como moto, bicicletas e “seladinhas” com prêmios instantâneos de R$100,00, R$200,00 ou R$500,00 em compras. Com o carro, o total de prêmios chegou em R$80 mil.

Para 2020 a Associação está preparando uma Campanha maior ainda que deve começar no mês de maio, quando é comemorado o Dia das Mães.

Valorize o comércio local, faça suas compras e participe das campanhas, podendo concorrer a muitos prêmios.

LEGENDA: Presidente da ACIS, Rodolfo Savegnago entrega prêmio final da campanha “Natal Show de Prêmios ACIS” à ganhadora, Denilza Pimpinati: um Ford Ka 0 KM.

FOTOS: Josiane Cunha