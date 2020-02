Paciente de Pontal é transferida de helicoptero pra São Paulo com caso de botulismo

Uma paciente do sexo feminino que estava internada na Santa Casa de Sertãozinho com caso de botulismo grave foi transferida pra São Paulo com o apoio helicoptero da policia . A PM da capital se ofereceu para ajudar no transporte, pois a paciente necessitava do tratamento urgente e tomar o soro anti botulimico. A informação foi confirmada pela assessoria da Santa Casa.

O botulismo em geral é consequência da ingestão de alimentos contaminados, e tem como principais sintomas visão dupla e embaçada, fotofobia, queda da pálpebra, tonturas, intestino preso e dificuldade para urinar.

Clostridium botulinum, um bacilo anaeróbico que produz esporos resistentes e é encontrado no solo, nas fezes humanas e de animais e nos alimentos.

A doença pode apresentar-se sob diferentes formas: botulismo alimentar, em lactente, das feridas. A mais comum é o botulismo produzido pela ingestão de alimentos contaminados, na maioria dos casos, alimentos em conserva ou feitos em casa. São exemplos os vegetais, especialmente o palmito, os embutidos, os peixes e os frutos do mar preparados sem respeitar as regras básicas de esterilização.

O botulismo do lactente se manifesta nos primeiros meses de vida, em decorrência da ingestão de esporos do Clostridium, que proliferam no solo ou nos alimentos e liberam toxinas no intestino da criança. Nesse caso, a gravidade vai desde problemas gastrintestinais contornáveis até episódios de síndrome da morte súbita.

O botulismo por feridas tem como causa lesões traumáticas ou cirúrgicas infectadas pelo Clostridium botulinum e o uso de drogas injetáveis.