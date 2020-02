Moradora elogia UPA de Jaboticabal e diz que radio “boicotou” sua fala

Moradora elogia UPA de Jaboticabal e diz que radio “boicotou” sua fala .

A moradora Rita deixou o relato em rede social, onde agradeceu ao atendimento da UPA de Jaboticabal e afirma que mandou um audio pra radio 101, mas que não colocaram sua fala no ar.



Rita Chioda No dia 01 de Janeiro meu marido sofreu infarto do miocárdio. Corremos para UPA, onde foi atendido rapidamente.

Os médicos que o atenderam foram, Dr João Pedro, Dr Jaqueline, Dr Vítor e Ana Beatriz .os quais não mediram esforços para socorrê-lo, procurando vaga em outra Cidade, que tivesse um hospital que fizesse cateterismo com o máximo de urgência .

Enquanto aguardavam essa vaga, internaram ele na CTI do Santa Izabel, aplicaram uma injeção na veia, que graças a Deus fez efeito, podendo assim aguardar a desejada transferência, que aconteceu no dia 02 de Janeiro, para Ribeirão Preto, na Beneficência Portuguesa, onde fez angioplastia .

Os médicos da Beneficência Portuguesa elogiaram o atendimento que meu marido recebeu na UPA e Santa Isabel, pois o estado dele era muito grave, mas o atendimento que ele recebeu foi fundamental.

Então venho fazer esse agradecimento em público .

Agradeço primeiramente a Deus, que nos concede a vida, os médicos, a UPA e o Hospital Santa Isabel, pelo atendimento que deram ao meu marido e por terem essa medicação .

Procurei a 101fm gravei o áudio no WhatsApp, mas não divulgaram.

Deixo uma pergunta para nosso prefeito Hori, que sei o quanto tem feito na área da saúde para Jaboticabal.

Porque não trazer para Jaboticabal o Cateterismo, já que tem tantas pessoas na fila esperando para fazer.

Editorial – Verdade que o sistema público de saúde de Jaboticabal, embora sobrecarregado como tantas outras cidades pelo problema de Dengue, ainda tem conseguido dar respostas aos moradores. Perto de outras cidades da região tem funcionado muito bem. Só para exemplificar – Sertãozinho com mais de 120 mil habitantes tem uma unica UPA em atendimento, com o mesmo número de médicos que a cidade de Jaboticabal que tem 75 mil habitantes. Neste quesito de atendimento de urgência e emergência a cidade tem mostrado números que mesmo não sendo excelentes ainda conseguem ser superior que a média de outras cidades.