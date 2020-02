Guaribense invade centro de missionários de igreja evangélica com faca e é baleado e morto em SP

Ele Tinha 25 anos. O sepultamento está previsto para o início da noite de amanhã (quinta-feira, 06), e acontecerá em Guariba-SP, onde Abner morava com sua avó

Por: Notícias Guariba

Um jovem identificado por Abner Oliveira de Santana, 25 anos, morreu em confronto com a polícia na Zona Norte de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (5), por volta de 06h30min.

De acordo com o Portal R7, a Polícia Militar foi acionada para prender um homem que teria invadido um Centro de Missionários com uma faca e feito algumas pessoas que estavam lá como reféns. Quando os militares chegaram no local, o homem tentou agredi-los e a polícia precisou intervir, baleando o jovem que acabou vindo a óbito no local.

O fato aconteceu na Casa Verde, zona norte de São Paulo. Abner é filho do Pastor Valdir Santana, residente na cidade de Miguel Calmon-BA, onde é bastante conhecido e querido pela população.

O Pastor Valdir falou com a redação do Calmon Notícias na noite desta quarta-feira e nos relatou que sua esposa e mais dois filhos se deslocaram para São Paulo, para o sepultamento de Abner. “Não perdi um filho, apenas, perdi um grande colega, um grande biólogo, aprendi muitas coisas com ele”, disse o pai de Abner.

O jovem esteve em Miguel Calmon, na casa dos pais há cerca de 10 dias, mas retornou para são Paulo e estava visitando uma irmã, na capital, onde aconteceu o fato.

O sepultamento está previsto para o início da noite de amanhã (quinta-feira, 06), e acontecerá em Guariba-SP, onde Abner morava com sua avó.



FONTE

https://www.noticiasguariba.com.br/blog/conteudo-geral/noticias-gerais/videos-homem-de-30-anos-invade-centro-de-missionarios-de-igreja-evangelica-com-faca-e-e-baleado-e-morto-em-sp