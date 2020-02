FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS EM PONTAL

FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS EM PONTAL

No dia 04 de janeiro de 2020, policiais militares da Força Tática receberam denúncia que pelo bairro Núcleo Hab. José Pedro Carolo, pela cidade de Pontal, havia uma residência que era utilizada para o crime de tráfico de drogas. Pelo local, após buscas foram localizados dentro de uma caixa térmica no corredor do imóvel 06 tijolos de maconha (peso 2.807 kg), 01 balança de precisão, 01 rolo de plástico film e 01 caderno com anotações e contabilidade do tráfico. Dos fatos, dado voz de prisão ao indivíduo que morava na residência, logo após foi conduzido e apresentado no Plantão de Polícia Civil de Sertãozinho, onde o Delegado tomou ciência dos fatos, elaborando BOPC, ficando o traficante à disposição da justiça.