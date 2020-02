TAIAÇU – Vice prefeita, presidente do fundo social, filho e parentes da prefeita passam em concurso

TAIAÇU – Vice prefeita, presidente do fundo social, filhos e parentes da prefeita passam em concurso. alguns moradores do concurso reclamaram do concurso público realizado na cidade.

Os moradores questionam a classificação do concurso.

Enfermagem

1-lugar: Vice Prefeita

Lucimara Cristina Lombardo Sangregorio

Atendente de saúde

2-lugar :filho da prefeita

Matheus Mendes Biancardi

Agente comunitário

1-lugar : filha da presidente do fundo social : Letícia das Graças Sciarra

Promessa política

Educação infantil professor

3-lugar: presidente do fundo social Fernanda Regina Garcia Sciarra

Promessa política

Professor Educação Básica e infantil

Mulher do Vereador

Veronica Dezem da Silva Naressi

Diretor de Escola

1-lugar: Fernanda Carolina Momesso

Namorada do sobrinho da prefeita

A empresa responsavel pelo concurso é a Nome fantasiaConscam Assessoria e Consultoria – CNPJ17.960.258/0001-32 – Razão socialConsalter & Camargo Assessoria e Consultoria Ltda.

Sobre as denúncias recebidas pelo Jornal entramos em contato com a Prefeita e também com a empresa, mas não tivemos nenhuma resposta.

Veja a classificação:

https://www.conscamweb.com.br/concurso/downloadAnexo.do?idAnexo=3008

EDITORIAL – Mesmo que o concurso tenha sido realizado sem nenhum tipo de favorecimento, fica sempre a dúvida . Pode familiares e pessoas da administração participar de concurso público???

A empresa responde a alguns processos como mostra o site jus brasil.

