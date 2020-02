Ribeirão Rodeo Music 2020 terá vaga para classificatória internacional e anuncia programação com ícones do universo sertanejo

O evento, que acontecerá nos dias 25 e 30 de abril, e 1º e 2 de maio, no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto, deu início à venda de ingresso na terça, dia 04

O Ribeirão Rodeo Music, que completa 16 anos em 2020 e está entre os cinco maiores do segmento no país, valerá vaga para a classificatória internacional da LNR (Liga Nacional de Rodeio), levando competidores para rodeios nos Estados Unidos, além de contar com a presença de ícones musicais desse universo.

A programação esportiva terá a presença dos principais nomes do circuito nas provas cronometradas e montarias em cavalo e touro.

A disputa das montarias em touro é válida pela Liga Nacional de Rodeio, que firmou uma parceria com a PRCA (Professional Rodeo Cowboys Association), e o campeão garante vaga na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos.

De acordo com Marcos Abud, dirigente da LNR, os competidores que conquistarem a vaga para a disputa da final em Barretos também terão a chance de concorrer na classificatória para os rodeios nos Estados Unidos, entre eles, o The American, que acontece em Dallas, no Texas, e reúne os principais competidores e revelações mundiais do esporte.

Programação musical

O line-up do Ribeirão Rodeo Music será formado pelos principais ícones do segmento como Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraisa, Bruno e Marrone, Felipe Araújo, Eduardo Costa, César e Paulinho e Trio Parada Dura, que vão garantir a animação do público com os principais sucessos e modões do universo sertanejo.

A descontração de outros ritmos marca presença com a participação de nomes como Dennis DJ e Kevinho, que prometem sacudir a arena no Parque Permanente de Exposições.

Pré-venda

A venda dos ingressos para o Ribeirão Rodeo Music começou na terça-feira (04/02), no site http://www.totalacesso.com/ e na Chapelaria Garcia (Mercadão do Centro de Ribeirão Preto).

Neste momento, o valor do passaporte, que dará direito ao acesso em todos os dias de festa custa R﹩ 95,00. Já os ingressos para pista são a partir de R﹩ 25,00 (estudante), R﹩ 35,00 (mediante a doação de 1 kg de alimento). No Camarote Black Lounge, os valores são a partir de R﹩ 80,00 (estudante), R﹩ 90,00 (mediante a doação de 1 kg de alimento).

Serviço:

Ribeirão Rodeo Music 2020

Quando: 25 e 30 de abril, e 1º e 2 de maio

Local: Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto (Av. Orestes Lopes de Camargo, s/n)

Programação:

25/04 – Zé Neto e Cristiano, Dennis Dj e Kevinho

30/04 – Gusttavo Lima e Felipe Araújo

01/05 – Eduardo Costa, César e Paulinho e Trio Parada Dura

02/05 – Marília Mendonça, Bruno e Marrone e Maiara e Maraisa

Ingressos: venda através do site http://www.totalacesso.com/ e Chapelaria Garcia – Mercadão Centro Ribeirão Preto.