Domingo (09) tem feira de disco de vinil em Jaboticabal

Jaboticabal recebe a primeira edição da feira de discos de vinil de 2020 no próximo domingo, dia 9 de fevereiro, na Praça Ernesto Poli (Terceira Idade). Promovida pela Prefeitura de Jaboticabal, por meio do Departamento de Cultura, a Feira de Discos de Vinil acontece desde 2017 e vem se tornando um atrativo diferente nas manhãs de domingo, sempre aguardada pelos amantes das “bolachas”.

Na Praça Ernesto Poli já acontece tradicionalmente a feira livre de hortifrutigranjeiros, sempre com excelente qualidade e grande procura. A Feira de Discos de Vinil vem como mais uma atividade para animar as manhãs no coreto da praça. “Cada edição traz uma expectativa gostosa e saudosista. A gente até tenta adivinhar o que vai encontrar ao manusear as caixas de vinis”, explica José Mário de Oliveira, diretor de Cultura do município.

A feira de discos de vinil tem início às 8h e se encerra às 12h. E o público pode aproveitar para comer um pastel, tomar um caldo de cana ou suco de laranja, comer uma pamonha e ainda levar produtos de primeira qualidade para a casa.