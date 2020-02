Dois carros pegam fogo ao mesmo tempo em Matão

Um carro estacionado ao do outro. De repente, começa um incêndio. Populares acionaram o ‘limitado’ Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que foram no Bairro Alto, mas as chamas já tinham consumido tudo.

O fato aconteceu na Avenida Campos Sales, no ‘começo’ do Bairro Alto e foi registrado em boletim de ocorrência pelo cabo Lobo e soldado Maelson, comandados pelo sargento Zingarelli.

Eram cerca das 3h da madrugada quando ocorreu o incêndio e a Polícia Científica foi acionada, porém estará realizando a perícia durante o dia desta quarta-feira.

Ainda não se sabe se foi sinistro, problema elétrico ou criminoso. O Ford Fiesta ficou completamente queimado, já o Audi, ficou parcialmente danificado pelas chamas.

Segundo o sargento Zingarelli, ninguém se feriu. Os dados foram passados ao delegado de plantão na Delegacia. Após apagar as chamas, o pessoal do Corpo de Bombeiros fez resfriamento dos veículos

FONTE MATAO URGENTE

FOTOS FABIO PEREIRA