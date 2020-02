Mulheres são presas tentando entrar em presidio com droga no forro da calcinha e no anus

Flagrante ocorreu no CDP de Ribeirão Preto; mais cinco unidades registraram apreensões no último final de semana

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que, no último final de semana (dias 1 e 2), agentes de segurança flagraram visitantes tentando entrar com drogas e carregador de celular em presídios abrangidos pela Coordenadoria da Região Noroeste (CRN). Em um dos casos, ocorrido no Centro de Detenção Provisória (CDP) “ASP Nayan Xavier Ribeiro” de Ribeirão Preto, mulher escondeu maconha no forro da calcinha. Mais cinco unidades prisionais registraram apreensões no sábado e domingo.

Em todos os flagrantes com entorpecentes, a Polícia Militar (PM) foi acionada para registrar boletim de ocorrência. Também foi aberto procedimento interno para apurar o envolvimento dos presos que receberiam os materiais ilícitos nas unidades prisionais.

Vale destacar que, mesmo com a ampla divulgação na mídia das crescentes apreensões em todo Estado de São Paulo, visitantes seguem tentando burlar as revistas, sem sucesso, graças à perícia de agentes penitenciários aliada à tecnologia dos scanners corporais.

CDP “ASP Francisco Carlos Caneschi” de Bauru

Uma mulher foi flagrada tentando entrar no Centro de Detenção Provisória (CDP) “ASP Francisco Carlos Caneschi” de Bauru com maconha escondida em seu ânus.

O flagrante ocorreu por volta das 11h50 de sábado, dia 1, durante procedimento de revista pelo escâner corporal. Questionada, a visitante, que visitaria o irmão preso, negou qualquer irregularidade.

Levada até uma sala reservada, a mulher acabou confessando que havia droga escondida em seu corpo. Ela foi levada ao Plantão Policial e presa. Posteriormente, seria submetida à audiência de custódia.

CPP I ‘Dr. Alberto Brocchieri’ de Bauru

Uma mulher foi flagrada tentando entrar no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) I “Dr. Alberto Brocchieri” de Bauru com 101,91 gramas de cocaína escondidas em sua vagina.

A descoberta ocorreu por volta das 9h30 de sábado, dia 1, durante procedimento de revista pelo escâner corporal. Inicialmente, a visitante negou qualquer irregularidade.

Levada até uma sala reservada, ela aproveitou que estava com a filha pequena no colo para tirar a droga de seu corpo e escondê-la. Entretanto, as agentes femininas perceberam o movimento suspeito.

Em revista aos pertences da mulher, as servidoras da unidade localizaram a cocaína, que supostamente seria entregue ao companheiro da visitante.

A mulher foi encaminhada ao Plantão Policial para o registro de um boletim de ocorrência.

Penitenciária ‘Cabo PM Marcelo Pires da Silva’ de Itaí

Uma mulher que visitaria o filho preso na Penitenciária “Cabo PM Marcelo Pires da Silva” de Itaí foi flagrada com um carregador de celular escondido na sacola com alimentos.

A descoberta ocorreu por volta das 8h30 de domingo, dia 2, durante procedimento de revista realizado pelos agentes de segurança. Por conta da irregularidade, a visitante foi proibida de entrar na unidade.

Penitenciária de Marília

Uma mulher que visitaria o companheiro na Penitenciária de Marília foi flagrada com maconha escondida no cós da calça, durante procedimento de revista pelo escâner corporal.

A descoberta ocorreu às 9h de domingo, dia 2. Inicialmente, a visitante negou qualquer irregularidade. Levada até uma sala reservada, porém, confessou que tentava entrar com droga na unidade.

Ela disse, entretanto, que o entorpecente era para consumo próprio. A mulher foi encaminhada ao Plantão Policial e presa em flagrante. Posteriormente, seria submetida à audiência de custódia.

CDP ‘ASP Nayan Xavier Ribeiro’ de Ribeirão Preto

Uma mulher foi flagrada tentando entrar no Centro de Detenção Provisória (CDP) “ASP Nayan Xavier Ribeiro” de Ribeirão Preto com maconha escondida no forro da calcinha.

A descoberta ocorreu por volta das 10h de domingo, dia 2, durante procedimento de revista pelo escâner corporal. Inicialmente, a visitante negou qualquer irregularidade. Alegou que o volume na peça íntima seria o absorvente que ela estava usando.

Levada até uma sala reservada, a mulher foi novamente questionada e acabou confessando que tentava entrar na unidade com droga.

Ela disse, entretanto, que não entregaria o entorpecente ao irmão preso, com quem se encontraria na visitação. Porém, também não informou o destino da maconha.

A visitante foi encaminhada ao Plantão Policial e presa em flagrante. Posteriormente, seria submetida à audiência de custódia.

Penitenciária de Ribeirão Preto

Uma mulher foi flagrada tentando entrar na Penitenciária de Ribeirão Preto com 56 gramas de maconha escondidas em seu ânus.

A descoberta ocorreu por volta das 9h40 de sábado, dia 1, durante procedimento de revista pelo escâner corporal. Inicialmente, a visitante negou que portava entorpecente em seu corpo.

Levada até uma sala reservada e indagada novamente, ela, que visitaria o companheiro preso, acabou confessando a irregularidade.

A mulher foi encaminhada ao Plantão Policial para o registro de um boletim de ocorrência.

Em todos os casos registrados no final de semana, as unidades prisionais também instauraram Procedimento Disciplinar para apurar a cumplicidade dos presos que receberiam as drogas.

A SAP informa que pessoas flagradas tentando entrar com objetos ilícitos em presídios são automaticamente suspensas do rol de visitas.

Atenciosamente,