JORNAL DA CLUBE – População lamenta abandono da famosa prainha de Pitangueiras.

População lamenta abandono da famosa prainha de Pitangueiras.

Análise do comentarista da TV Clube/Band Vicente Golfeto:

“O próspero município de Pitangueiras, incluído dentro dos trinta e quatro que formam a região metropolitana de Ribeirão Preto, conforme estimativa anual projetada pelo IBGE, no ano passado de 2019 tinha uma população que chegava próximo a quarenta mil habitantes. Aliás, mais especificamente, 39.719 habitantes ou, conforme a autarquia federal citada – o IBGE – quase quarenta mil pessoas residentes naquela cidade.

Pois bem, é exatamente Pitangueiras que está no centro do debate nesta data. Afinal de contas, a editoria do Jornal da Clube escolheu o assunto neste texto inserido para que o comentássemos. E é o que fazemos, como se pode ver, imediatamente abaixo.

Na introdução do texto, lemos – e ficamos sabendo também – que “centro de lazer do trabalhador de Pitangueiras – a famosa prainha daquela cidade – pede socorro”. E não é sem razão. Na sequência dos argumentos – ainda na introdução do texto – confirma-se que, “depois de uma obra inacabada, o local, agora, é abrigo para moradores considerado irregulares”. É exatamente por isso, que aquela comunidade “lamenta, e muito, a falta do referido parque”. Como muitas vezes acontece por este Brasil afora, os poderes públicos federal, estaduais e milhares de administrações municipais, muitas vezes iniciam uma obra que não é encerrada. Terminada uma administração, se muda o chefe do executivo, normalmente o que se vê é o que ocorre com o centro de lazer do trabalhador de Pitangueiras. Como se lê, também no texto, “a área é grande e poderia atender toda a população do bairro Santa Vitória”. Isso, claro, se tivesse sido preservado e não destruído.

Além de não se terminar a obra, não se aplicou recursos públicos para sua manutenção. Ocorre que não são poucos – como nós já focalizamos neste mesmo espaço – os políticos que têm a grandeza de investir em obras que, conforme o inconsciente coletivo, levam o nome de políticos não raro adversários dos atuais governantes. De qualquer forma, não se deve perder totalmente a esperança. Praticamente no encerramento do texto, lemos que “o prefeito municipal daquela cidade fala de um novo projeto para o centro de lazer”. É com satisfação – e com esperança – que fica-se sabendo que referido projeto “já está sendo licitado e que o investimento total deverá ser próximo de oitocentos mil reais”. Torcemos para que isso ocorra porque espera-se, mais do que nunca, que iniciemos a ter rapidamente – e já não é sem tempo – uma nova mentalidade no que toca à administração pública. Os recursos financeiros devem voltar, por via direta ou indireta, para a população e não para fazer a glória de eventuais ocupantes de cargos públicos.

Assim o esperamos”.