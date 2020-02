FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS POR PITANGUEIRAS FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS POR PITANGUEIRAS

No dia 01 de fevereiro de 2020, Policiais Militares da cidade de Pitangueiras, estavam em patrulhamento pelo bairro Jd São Benedito, momento em que avistaram um indivíduo de bicicleta subindo a via com uma sacola plastica nas mãos e este ao avistar a equipe policial tentou evadir-se sendo acompanhado e detido.

Durante a busca pessoal foi localizado em suas partes íntimas dez (10) tabletes envoltos em papel film aparentando ser maconha e na sacola que estava em suas mãos cinquenta e quatro (54) cápsulas contendo em seu interior substância aparentando ser cocaína, trinta e quatro (34) pedrinhas envoltas em papel film aparentando ser crack, noventa e nove saquinhos plásticos contendo em seu interior substância semelhante a maconha além de R $ 122,00 em notas trocadas.

Diante dos fatos foi conduzido ao plantão de Polícia da Polícia Civil, onde o Delegado elaborou o flagrante de Tráfico de drogas