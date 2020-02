Ciaf VIII é inaugurado em Jaboticabal

Jaboticabal conta com mais um Centro Integrado de Atendimento a Família – CIAF. No último sábado (1º), a Prefeitura de Jaboticabal inaugurou o Ciaf VIII, no Parque das Araras. A nova unidade conta com três consultórios médicos, salas de curativo e de vacinação, consultório odontológico, inalação, esterilização e observação.

O espaço conta ainda com cozinha, banheiros adaptados, recepção e área administrativa – almoxarifado e sala de reuniões. “A conclusão do Ciaf VIII foi um grande desafio. Começamos as obras e enfrentamos diversos problemas com empresas que abandonaram o projeto, além da demora nos repasses. Mesmo com todas as dificuldades, entregamos uma unidade ampla e pronta para atender a população”, diz o prefeito José Carlos Hori.

“Fico feliz em participar desse momento, já que como vice-prefeito dei minha contribuição para que o novo Ciaf fosse entregue à população. Agora, temos uma nova unidade que irá beneficiar essa região da cidade”, declara o vice-prefeito, Vitório De Simoni.

“Os últimos dias foram de muito trabalho para garantir que tudo acontecesse conforme o esperado. Fico feliz em participar deste momento e aproveito para agradecer o empenho de todos os funcionários da Prefeitura envolvidos nos últimos detalhes do projeto”, destaca o Secretário de Saúde, Professor João Roberto da Silva.

Avanços – Nos últimos meses, a Prefeitura vem realizando diversas ações que beneficiam a população. Foram realizados diversos mutirões de exames, compra de ambulâncias e veículos para transporte de pacientes, novas cirurgias e procedimentos. Em parceria com a Santa Casa, foi iniciado um projeto específico para os atendimentos dos casos de AVC. “Sabemos do grande desafio que a saúde representa. Mesmo com as dificuldades, conseguimos avançar, oferecendo dentro de nossas possibilidades, um atendimento de qualidade para nossa população”, finaliza o professor João Roberto.