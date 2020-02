Região tem alerta de chuva intensa para a noite desta segunda-feira, 3

Segundo Defesa Civil e Inmet, pode chover até 100 milímetros; veja lista de cidades que estão no alerta

REDAÇÃO 03 FEV 2020 15H30

A região de Ribeirão Preto está com alerta de chuva intensa entre a tarde e noite desta segunda-feira, 3. Os avisos são da Defesa Civil do Estado de São Paulo e também do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo a Defesa Civil, o alerta para a forte chuva de Verão é para Ribeirão Preto e cidades vizinhas. O órgão disparou aviso por SMS no início da tarde, alertando que pode chover até 65 milímetros na tarde e noite desta segunda-feira, 3.

Já o Inmet alerta para o risco de chuva forte até 23h59 em 27 cidades que fazem parte da Região Metropolitana de Ribeirão. Só estão fora da zona de alerta as cidades de Guariba, Jaboticabal, Monte Alto, Pitangueiras, Santo Antônio da Alegria, Taiúva e Taquaral.

A chuva pode ter entre 50 e 100 milímetros até o final do dia, e ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja a lista de municípios com alerta de chuva intensa, segundo o Inmet:

Altinópolis

Barrinha

Batatais

Brodowski

Cajuru

Cássia dos Coqueiros

Cravinhos

Dumont

Guatapará

Jardinópolis

Luiz Antônio

Mococa

Morro Agudo

Nuporanga

Orlândia

Pontal

Pradópolis

Ribeirão Preto

Sales Oliveira

Santa Cruz da Esperança

Santa Rita do Passa Quatro

Santa Rosa de Viterbo

São Simão

Serra Azul

Serrana

Sertãozinho

Tambaú