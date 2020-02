Silvio Buchera esta condenado e pode ser barrado nas eleições

O prefeito de Pradopolis Silvio Martins atualmente responde a duas ações populares, uma por contratação irregular e outra pela contratação de shows durante a festa do Peão de Pradopolis.

Além das duas ações ainda esta condenado em primeira instância em uma outra ação sobre dano ao erario, onde foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, expresso no artigo 11, I, da Lei 8.429/92, impondo-lhes, considerando a gravidade do fato (art. 12, caput e inciso III, do mesmo diploma legal), as penas de: proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos; o pagamento de multa civil de 03 vezes o valor do prejuízo; e ressarcir ao erário público no que toca aos valores ilegalmente dispendidos . Esta ação esta tramitando em segunda instância e se confirmada a sentença ele fica proibido de ser candidato, já que perde os direitos politicos.



VEJA AS AÇÕES



1002477-31.2019.8.26.0222

Ação Popular

Área: Cível

Violação aos Princípios Administrativos

Valor da ação:

R$ 232.000,00

Remetido ao DJE

Relação: 0811/2019 Teor do ato: Vistos. Clóvis Bronzati ajuizou Ação Popular com pedido liminar de bloqueio de bens em face do prefeito municipal de Pradópolis Silvio Martins, Município de Pradópolis e Chacra Du Tadeu Promoções e Eventos Eireli ME visando decretar nulidade de Contratação com dispensa de licitação do último requerido para fornecimento de materiais, estrutura e mão de obra na montagem e realização da Festa do Peão de boiadeiro de 2019, e como consequência nulidade também quanto a inexigibilidade de licitações referentes a contratação das atrações artísticas que se apresentaram em referido evento, pelos argumentos relatados na inicial. Pronunciou-se o Ministério Público a fl. 324/330. DECIDO. O pleito de tutela provisória inaudita altera pars não comporta acolhida, por ora. O pedido de liminar na ação popular, desde que atenda os requisitos específicos do periculum in mora e do fumus boni juris, é admitido expressamente pelo § 4.º do art. 5º da Lei 4.717/65. A liminar em ação popular foi introduzida pelo art. 34 da Lei 6.513, de 20 de dezembro de 1977, que dispõe: “Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado”. Todavia denoto ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência inaudita aterá pars. Como medida excepcional, a indisponibilidade de bens recomenda prova pré-constituída do prejuízo ao erário, bem como de que os requeridos vêm dilapidando seu patrimônio, de modo a tornarem-se insolventes para arcar com eventual condenação à reparação. Outrossim, o fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, não vem delineado no processo. Os fatos ocorreram mês de junho, não logrando o autor popular demonstrar que os requeridos, desde então, praticaram ou pretendem praticar atos de disposição do patrimônio, de modo a inviabilizar eventual ressarcimento ao erário. Quanto a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, em tese, consubstanciada nos fatos descritos na peça de ingresso e documentos que a instruem, em que o autor popular objetiva a declaração da nulidade do processo de dispensa de licitação nº 035/2019 (Processo 082/2019) com a consequente nulidade do contrato administrativo, o qual teve como objeto a contratação pelo município de empresa terceirizada para fornecimento de materiais, estrutura e mão de obra para montagem do evento da Festa do peão de boiadeiro que se realizou entre 13 a 16 de junho do corrente ano, denota-se que de plano em análise de cognição sumária, não há como se concluir pela ilegalidade dos procedimentos adotados sem que se possibilite aos réus, a formação do contraditório, trazendo aos autos elementos que justifiquem e informem todo o processado desde o balisamento legal para efetivação dos atos praticados, como atos, leis e decretos municipais, quanto com eventuais balanços que apresentem gastos e arrecadações e ainda destinação das verbas do evento, o que demanda que as condutas sejam analisadas sob o manto do devido processo legal. Vale ressaltar que as hipóteses de dispensa de licitação estão elencadas no artigo 24 da Lei nº 8.666/93, dentre elas, as compras de valor até 10% do limite para a modalidade convite. Sendo cediço que os valores correspondentes aos limites permitidos de dispensa do certame correspondem a 10% sobre o valor da modalidade de convite, nos termos do art. 24, II, “a” da Lei 8.666/1993 e Decreto nº 9412/2018, conclui-se que o contrato firmado entre o município de Pradópolis e a empresa contratada se enquadra no percentual previsto na legislação. Assim, a medida demanda dilação probatória e a formação do contraditório. Aplicar medida de bloqueio de indisponibilidade de bens, de início, como pretende o autor popular, em que pese os fatos relatados, trata-se de medida temerária, o que não se coaduna no caso em apreço. Em tais termos, ausentes os requisitos constantes do artigo 300, do CPC (fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação), indefiro a tutela provisória. Todavia, nada obsta que no curso do processo, a pretensão seja novamente analisada pelo Juízo. Acerca do pleito contido nos itens g.5, g.7, g.10, g.12, g.13 afere-se que os artistas citados não foram incluídos no polo passivo da presente demanda, de modo que não há como proferir decisão em face de terceiros estranhos aos autos. Assim, caso insista o autor no pleito, deverá emandar a inicial para incluir os contratados no polo passivo, no prazo legal, sob pena de indeferimento do pedido. Acerca do contido no item g.6, aferes-e que o autor popular não detém legitimidade ativa para pleitear algo em prol da empresa citada. No mais, afere-se que tal empresa propôs mandado de segurança perante esse juízo, que já foi sentenciado, sendo a ordem denegada, não havendo mais nada a decidir acerca dos fatos já alegados em virtude do exaurimento da jurisdição. Assim, concedo ao autor prazo de 15 dias para emendar a inicial, nos termos acima, ou manifestar desistência acerca dos pedidos especificados nessa decisão, sob pena de indeferimento. Intimem-se o Ministério Público a respeito do recebimento da ação (Lei n. 4.717/65, art. 7º, I, letra “a”. Isento o autor popular do recolhimento de custas processuais e demais consectários legais. Intime-se. Advogados(s): Clovis Bronzati (OAB 279195/SP)



Ação Popular

Violação aos Princípios Administrativos

Relação: 1069/2019 Teor do ato: Vistos. 1) Trata-se de ação popular com pedido de tutela antecipada proposta por CLÓVIS BRONZATI em face de SILVIO MARTINS, VANDERLEI DOS REIS e MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS em que pretende a declaração da invalidade da portaria 2.147 de 16/18/2019 que designou o segundo réu para a coordenação e supervisão da Banda Marcial de Pradópolis. Requer, ainda, a condenação solidária dos réus à devolução aos cofres municipais das importâncias pagas pelo Município a Vanderlei dos Reis por tal acúmulo de função. Consoante ensina Hely Lopes Meireles, “Ação popular é o meio constitucional posto a disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos ou a estes equiparados ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais (sociedades de autonomia mista, empresas públicas, serviços sociais autônomos e entes de cooperação) e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público.” (Mandado de Segurança e ações constitucionais, 32 ed., p. 148-149). Do conceito dado pelo Ilustre Mestre, extrai-se o primeiro requisito para ajuizamento da ação popular, qual seja, que o autor esteja no gozo de seus direitos cívicos e políticos. São pressupostos da demanda, ainda, a ilegalidade ou ilegitimidade do ato a invalidar e a lesividade do ato para o patrimônio público. Assim, na propositura da ação popular, não basta a afirmativa de ser o ato ilegal, é necessária a indicação e prova da lesividade. A propósito, o art. 1º, da Lei n. 4.717/65 é bem claro ao dispor: “Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios (…)”. E, nesse sentido, a jurisprudência do C. TJSP: “AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE EDITAL DE CONCURSO. Eiva não caracterizada. Dano ao patrimônio público. Matéria não alegada. Não basta que o ato seja ilegal. É preciso que ele seja lesivo ao patrimônio público. A CF (art. 5º, LXXIII) deixa claro que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público. Também o art. 1º, da Lei n. 4.717/65, prevê a anulação de ato lesivo. Assim, o ato impugnado, além de ilegal, deve ser lesivo ao patrimônio público. STJ, precedentes. Sentença de improcedência mantida. Reexame necessário improvido.” (APELAÇÃO CÍVEL N. 0160223-20.2006.8.26.0000, Relator XAVIER DE AQUINO, j. 4 de julho de 2011). Atendidos os pressupostos legais, RECEBO a inicial da presente ação popular. 2) Não obstante, a tutela provisória de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do CPC). Verifico que no caso dos autos há verossimilhança nas alegações do autor de ilegalidade da portaria n. 2.147 de 16/08/2019. Discorreu Hely Lopes Meirelles sobre o tema: “O que caracteriza o adicional e o distingue da gratificação é ser aquele uma recompensa ao tempo de serviço do servidor, ou uma retribuição pelo desempenho de funções especiais que refogem da rotina burocrática, e esta, uma compensação por serviços comuns executados em condições anormais para o servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas situações que agravam o orçamento do servidor. […] A legislação federal, estadual e municipal apresenta-se com lamentável falta de técnica e sistematização na denominação das vantagens pecuniárias de seus servidores, confundindo e baralhando adicionais com gratificações, o que vem dificultando ao Executivo e ao Judiciário o reconhecimento dos direitos de seus beneficiários. Essa imprecisão conceitual é que responde pela hesitação da jurisprudência, pois que em cada estatuto, em cada lei, em cada decreto, a nomenclatura é diversa e, não raro, errônea, designando uma vantagem com o nomen juris da outra.” Assim, verifica-se, em um primeiro momento, que a gratificação de função concedida ao requerido não possui uma correlação com o cargo efetivamente ocupado e, portanto, apesar de denominada na portaria como “gratificação”, não possui essa natureza jurídica, mostrando-se, antes, uma verba remuneratória pelo exercício concomitante de função absolutamente diversa daquelas inerentes ao cargo ocupado pelo requerido. Destarte, ainda que em sede de cognição sumária, observo que trata a portaria em questão de previsão de nova remuneração pelo exercício de fato de funções inerentes a cargo diverso daquele ocupado pelo requerido. E a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, nos termos do art. 37, inciso XVI. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DEMANDA REQUERENDO A DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS DE VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE – ACUMULAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO E DE CARGOS EM COMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE ACÚMULO REMUNERATÓRIO – LEGALIDADE. A acumulação do mero exercício de fato de funções públicas por servidor não é vedada, a menos que configure acumulabilidade de remuneração, esta sim, proibida tanto no Estatuto dos Servidores Públicos local quanto na Carta Magna. Logo, não importa se o recorrente desempenhou apenas a função do cargo efetivo ou apenas a do cargo em comissão, ou, ainda, que tenha ele efetivamente desempenhado as duas funções, pois a vedação legal e constitucional se refere tão-somente à remuneração acumulada, o que não ocorreu in casu. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA – PERCEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE – HORAS EXTRAS – PAGAMENTO INDEVIDO. Tendo o servidor efetivo percebido horas extraordinárias enquanto percebia gratificação pelo exercício de função de confiança (Assessor Especial I), é vedado o pagamento de horas extras, em razão do caráter precário da função em que estava investido, da ausência de controle de horário e da própria relação de confiança, devendo ser restituídas tais verbas à Administração Pública. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO RESPECTIVO – VERBA DEVIDA. Estando previsto o adicional de insalubridade no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, não se pode alegar ilegalidade no pagamento com base apenas na reforma administrativa efetuada pela Emenda Constitucional n. 19/98, que apenas retirou tal direito do rol previsto no art. 39 da Constituição da República, sem proibir, todavia, o percebimento da verba, quando prevista nas leis municipais. (TJSC, Apelação Cível n. 2003.017179-7, de Palmitos, rel. Des. Volnei Carlin, Primeira Câmara de Direito Público, j. 23-09-2004). Tendo em vista a evidente possibilidade de lesão ao erário e levando-se em consideração a previsão constitucional de proibição de acumulação de remunerações de cargos públicos, verifico presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo de rigor a suspensão de pagamento da gratificação concedida ao requerido. Portanto, em juízo de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade jurídica do pedido da parte autora, razão pela qual DEFIRO a tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento da gratificação prevista pela PORTARIA N. 2.147 DE 16/08/2019 em favor do requerido Vanderlei dos Reis. 3) Nos termos do art. 5º, LXXIII da Constituição Federal, anote-se a isenção de custas processuais ao autor. 4) No mais, CITEM-SE os requeridos para resposta no prazo legal. 5) Sem prejuízo, DETERMINO que o Município de Pradópolis, no prazo de 20 dias, forneça os documentos indicados pelo autor no item “1” dos pedidos da petição inicial. 6) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, vistas ao Ministério Público e tornem conclusos. Intimem-se. Advogados(s): Clovis Bronzati (OAB 279195/SP)



Processo:

0004408-62.2014.8.26.0222 Em grau de recurso

Ação Civil Pública Cível

Dano ao Erário

2° Vara Judicial – Foro de Guariba



Relação: 0605/2018 Teor do ato: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR SILVIO MARTINS, CELSO LUIZ e SIMONE APARECIDA MIGANO, pela prática de ato de improbidade administrativa, expresso no artigo 11, I, da Lei 8.429/92, impondo-lhes, considerando a gravidade do fato (art. 12, caput e inciso III, do mesmo diploma legal), as penas de: proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos; o pagamento de multa civil de 03 vezes o valor do prejuízo; e ressarcir ao erário público no que toca aos valores ilegalmente dispendidos a quantia de R$ 3.575,00, incidindo juros e correção monetária desde o ato ímprobo, nos termos da fundamentação. Em razão da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, por força do artigo 18 da Lei 7.347/85. Com o trânsito em julgado, inclua-se o nome dos réus no Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa (Resolução CNJ n. 44/2007), oficiando-se à Justiça Eleitoral. P. I.C Advogados(s): Leonira Aparecida Casagrande Dias (OAB 152808/SP), Luiz Francisco Rigueto (OAB 168934/SP), Euclydes Duarte Varella Neto (OAB 244811/SP)



