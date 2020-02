Ricardo Martins anuncia maior programa habitacional da história de Jaboticabal

Em uma reunião com o deputado federal Geninho o diretor da faculdade São Luis anunciou um empreendimento que promete ser o maior pacote habitacional da cidade, com a construção de 900 unidades. O projeto já esta em andamento como ressalta Ricardo em entrevista com o jornalista Rogério Constantino.

EM BREVE MAIS DETALHES DESTE EMPREENDIMENTO