Novo projeto em Ribeirão Preto traz à tona as grandes noites musicais em torno da cultura do jazz

Novo projeto em Ribeirão Preto traz à tona as grandes noites musicais em torno da cultura do jazz

Primeira edição do Jazz Jam será realizada no dia 8 de fevereiro, na Backstage HOUS, e contará com shows de Arena Jazz Band e Alma Thomas



Com o objetivo de trazer à tona as grandes noites musicais em torno da cultura do jazz em Ribeirão Preto, o projeto Jazz Jam realiza sua primeira edição no dia 8 de fevereiro, a partir das 20h30, na Backstage HOUS.

Com shows, participações especiais e jam sessions, o evento será uma grande mistura dos estilos apoiados sempre pelo viés do jazz, unindo-o ao blues, soul, rock, música brasileira e latina.

Em sua primeira edição, o Jazz Jam traz à Backstage HOUS a Arena Jazz Band, banda formada especialmente para o Arena Blues Festival, composta por grandes músicos da cena jazz local como Bruno Barbosa (contrabaixo acústico), Duda Lazzarini (bateria), Leandro Cunha (piano), Vanderley Henrique (saxofone) e Marcelo Toledo (saxofone).

Para encerrar a noite, Alma Thomas sobe ao palco com sua voz marcante para cantar grandes clássicos e performances de divas do jazz. A cantora, compositora e arranjadora nova-iorquina, radicada no Rio de Janeiro, é uma voz fixa na cena do jazz nacional. Sua vivência nos palcos inclui shows e trabalhos multifacetados com grandes nomes nacionais como Ana Carolina, Alceu Valença, Roberto Menescal, entre outros.

Os convites individuais, no valor de R$ 20, estão à venda pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/jazz-jam—-arena-jazz-band–alma-thomas__771951). Há também a opção de mesa com quatro lugares por R$ 120. O Jazz Jam é organizado pela BlueBird Produções Culturais.



SERVIÇO

JAZZ JAM – Arena Jazz Band + Alma Thomas

Data: 8 de fevereiro, sábado

Local: Backstage HOUS

Endereço: Av. 9 de julho, 652, Ribeirão Preto

Horário: A partir das 20h30

Ingressos antecipados:

Individual: R$ 20,00

Mesa pra 4 pessoas: R$ 120,00

Site: https://www.sympla.com.br/jazz-jam—-arena-jazz-band–alma-thomas__771951

Realização: BlueBird Produções Culturais