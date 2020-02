Fila zero: inscrição para vagas em creche começa na segunda-feira (03)

Fila zero: inscrição para vagas em creche começa na segunda-feira (03)

Serão aceitas crianças a partir de 04 meses completos;

prazo segue até 30/11

Jaboticabal está entre as poucas cidades do Brasil que oferecem vagas em creche para todas as crianças. Após anos de investimento em construção de creches e contratação de professores, a prefeitura já zerou a fila de espera três vezes – em 2017, 2018 e 2019. Pais e interessados na vaga para 2020 devem comparecer na Secretaria de Educação, na Avenida Carlos Berchieri (ao lado da Terceira Idade), das 08h às 11h30 ou das 14h às 16h30.

Agora, cerca de 30 bebês estão na fila e só não foram matriculados por não possuir a idade mínima. “Já temos as vagas para eles e serão chamados até dia 14 de fevereiro, quando completarem a idade. Os pais muitas vezes colocam as crianças na fila quando nascem, com medo de demorar demais, mas isso não é mais necessário. Hoje, nossa espera dura, no máximo, dois ou três meses e só gera uma pequena fila no segundo semestre, já que bebês nascem o ano todo”, explica o secretário da educação, Leonardo Yamazaki.

Para efetivar a inscrição basta apresentar a certidão de nascimento. Mais informações pelo telefone (16) 3209-2469.