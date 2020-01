Triângulo do Sol repassa R$ 27,4 milhões a título de ISS

Em 2019, a AB Triângulo do Sol, concessionária integrante do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, repassou cerca de R$ 27,4 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS) a 27 municípios. Nos últimos cinco anos, o montante chega a R$ 123 milhões.

São beneficiados com o repasse os municípios lindeiros às rodovias Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol, Brigadeiro Faria Lima (SP-326), de Matão à Bebedouro, e Carlos Tonanni/Nemésio Cadetti/Laurentino Mascari/Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema.

Com este imposto, a AB Triângulo do Sol contribui com o desenvolvimento econômico e social dos municípios. O ISS é uma das principais fontes de receita municipais e por isso tem destinação desvinculada, cabendo à administração local, com base na legislação de cada cidade, definir a sua melhor aplicação.

A concessionária AB Triângulo do Sol é responsável pela administração de 442 quilômetros de rodovias que compreendem o Lote 9 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo: Rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol; Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), de Matão a Bebedouro; e Rodovia Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema.

A concessionária AB Triângulo do Sol pertence à AB Concessões, que tem como controlador o grupo italiano Atlantia. A AB Concessões figura entre as principais companhias de concessão rodoviária do Brasil e administra mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias, sendo responsável pelas concessionárias paulistas AB Triângulo do Sol, AB Colinas, Rodovias do Tietê e, no estado de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais.