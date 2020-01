Roda de conversa marca o dia nacional da visibilidade trans

Dia 29 de janeiro é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transexuais ou o Dia da Visibilidade Trans. Em Jaboticabal, a data será lembrada no dia 3 de fevereiro, com uma roda de conversa nos jardins do Museu Histórico de Jaboticabal, promovida pela ONG Primavera, com o apoio da Prefeitura de Jaboticabal, por meio do Departamento de Cultura.

Com início às 19h e término previsto às 22h, o bate-papo é aberto ao público e terá entrada totalmente gratuita.

No Brasil, em alusão à data, movimentos sociais e governos realizam eventos para debater a visibilidade trans e o combate à violência contra esse segmento populacional que, dentro das identidades LGBT, é o que carrega maior estigma e preconceito, resultando em maior violência e discriminação.