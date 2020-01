REDUÇÃO NOS INDICADORES CRIMINAIS EM SERTÃOZINHO 2018 X 2019

REDUÇÃO NOS INDICADORES CRIMINAIS EM SERTÃOZINHO 2018 X 2019

O Comandante do 43º BPM/I retransmite os dados estatísticos da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, referente ao ano de 2019 na nossa querida cidade de Sertãozinho:

Homicídios: 05 (menor índice criminal desde 2016, e o segundo menor índice desde 2001);

Roubos (mediante violência): 145 (menor índice criminal desde 2001);

Furtos: 945 (menor índice desde 2001), e

Roubo e Furto de veículos: 306 (menor índice desde 2005).

Somando-se todos os indicadores e avaliando sob a ótica da Sensação de Segurança, podemos afirmar que em 2019 vivemos os melhores momentos em termos de segurança na cidade de Sertãozinho.

Estes resultados, que hoje comemoramos, além da dedicação dos nossos policiais militares que se empenham em servir e proteger, foram também alavancados com o trabalho sinérgico entre as Polícias Militar e Civil e a atuação conjunta fomentada com a Prefeitura Municipal de Sertãozinho por meio da Secretaria Municipal de Segurança.

Destaque especial aos Projetos NUMEC/CEJUSC PM, ao Projeto V.I.D.A, e GPS Rural instrumentos importantíssimos para a pacificação de conflitos e para a sedimentação de que a Lei deve ser cumprida, realizados com a parceria do Poder Judiciário de Sertãozinho.

Graças ao Projeto V.I.D.A, temos hoje instrumentos importantes de planejamento Operacional somados aos antigos existentes, e acima de tudo, ampliamos a proteção às pessoas em geral e às mulheres vítimas de violência em particular, objetivo primaz das ações de Polícia Ostensiva.

O GPS Rural mostra para a Polícia Militar o endereçamento das edificações rurais através da marcação de seu ponto georreferenciado e ao ser informado sobre alguma ocorrência, o centro de operações é capaz de fazer uma leitura e direcionar as viaturas mais próximas, chegando ao local de maneira ágil.

A estratégia do Comando da Unidade é ampliar a ação de presença da força policial nas áreas de maior necessidade atuando diuturnamente na busca incessante da maximização dos resultados operacionais e na manutenção dos baixos índices criminais, permitindo que a população viva em segurança.

Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo!