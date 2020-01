Prefeitura e Polícia fazem balanço da Atividade Delegada

Município passará a contar com operações do BAEP – Batalhão de

Ações Especiais de Polícia

A Prefeitura continua parceira do governo do Estado de São Paulo na segurança de Jaboticabal. Autoridades se reuniram nesta quinta-feira (30) para discutir os avanços e desafios na implantação da Atividade Delegada, iniciada em novembro. Os policiais em folga trabalham fardados, com suas viaturas, mas com carga horária paga pela prefeitura. A medida amplia a quantidade de policiais nas ruas da cidade.

“A reunião foi importante para traçar novas metas e discutir os desafios que encontramos nestes primeiros dias de implantação do projeto. Já tivemos uma operação do BAEP, que deverão se tornar rotineiras em Jaboticabal. As ações da atividade delegada serão mais incisivas e enérgicas com o apoio do BAEP, ampliando a segurança nas ruas”, informa o secretário de Governo, Welington de Caiado Castro.

Também participaram da reunião o Major Telles, do Batalhão Regional de Sertãozinho; o tenente Correa Alves e representares da Prefeitura de Jaboticabal.