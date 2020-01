Presidente Jair Bolsonaro confirma presença na Festa do Peão de Barretos de 2020

Encontro que gerou o convite aconteceu durante evento em Brasília com cantores sertanejos, artistas e promotores de evento

O Presidente Jair Messias Bolsonaro confirmou na manhã desta quarta-feira, dia 29, que estará presente na 65ª edição da Festa do Peão de Barretos. O anúncio foi realizado durante cerimônia que reuniu artistas sertanejos e promotores de evento, que foram manifestar apoio e homenagear o presidente, em Brasília.

O convite para a Festa do Peão de Barretos foi oficializado, pessoalmente, por Jeronimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes, associação promotora da Festa, que acompanhou a cerimônia.

Em seu pronunciamento, Bolsonaro reafirmou sua paixão pela música sertaneja e destacou que participará mais uma vez do evento barretense, em agosto. “Quero aqui já assumir, sem consultar a assessoria, a minha ida a Barretos no corrente ano. Com uma condição: como no ano passado, quero um cavalo para dar umas duas voltas lá dentro”, disse o Presidente.

Em 2019, Bolsonaro esteve na Festa do Peão de Barretos e, em seu discurso, confirmou o apoio ao rodeio e aos esportes equestres no Brasil e cavalgou pela Arena do Estádio de Rodeios.

A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto. Entre os artistas presentes estavam João Neto e Frederico, Teodoro e Sampaio, Henrique e Juliano e o locutor de rodeios Cuiabano Lima.