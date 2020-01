Policia recupera tratores e camionete roubados em Jaboticabal

O roubo aconteceu em uma fazenda localizada na área rural de Jaboticabal, próximo a pedreira. Meliantes armados entraram na fazenda, renderam o caseiro e fugiram levando 3 tratores e uma camionete silverado.

O crime aconteceu durante a madrugada e os funcionários foram mantidos presos e sob vigilância até que os tratores fossem retirados da fazenda.

Com as informações colhidas da vítima, que viu os rastros deixados nas estradas, os policiais patrulharam pela área rural dos municípios vizinhos até que, após algumas horas de procura, conseguiram localizar os três tratores escondidos em uma região de mata na área rural do município de Barrinha.

Foi necessário o apoio de outras viaturas e até de um guincho para que fossem retirados da mata e restituídos ao proprietário que ficou agradecido.