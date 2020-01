Coronavírus exige cuidados básicos para prevenção e atenção a sintomas

A revelação de casos suspeitos de contaminação de coronavírus no Brasil acende um alerta de saúde pública, pela facilidade de transmissão e difícil contenção da doença. De acordo com o boletim do Ministério Saúde, até 28 de janeiro, foram confirmados três casos suspeitos em pacientes nos estados de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.

A médica infectologista Sílvia Fonseca, gerente médica responsável pelo Serviço de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência do Hospital São Francisco de Ribeirão Preto, que faz parte do Sistema Hapvida, alerta que é importante tomar cuidados básicos de prevenção, já que, diante do surto provocado pelo novo coronavírus, ainda não há vacina disponível e existem dúvidas sobre as formas de transmissão.

“É uma infecção facilmente transmitida, que se parece muito com casos de pneumonia e com sintomas como febre alta, tosse, indisposição e dificuldade em respirar. No entanto, ainda não temos uma vacina e não temos informações importantes e precisas como, por exemplo, se ocorre contaminação pelo ar ou somente pelo contato com secreções”, afirma Silvia.

A especialista do Hospital São Francisco aponta que cuidados com a imunidade do organismo, a informação correta e as orientações sobre os cuidados de prevenção ainda são a melhor estratégia.

“Podemos reforçar a imunidade do organismo pela alimentação saudável, com a prática de exercícios físicos e a diminuição do stress. Além disso, sabemos que a doença só é transmitida por pessoas que desenvolveram o quadro. Assim, a contaminação só ocorre com quem esteve nos locais onde tem a confirmação do surto. Durante o tratamento, é necessário fazer a contenção do vírus, colocando o paciente em um local isolado, com instrumentos e acessórios exclusivos para o seu uso para evitar a disseminação da doença”, comenta a médica.