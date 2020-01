𝐁𝐚𝐫𝐫𝐢𝐧𝐡𝐚 Realiza Sala de Situação de Combate ao Aedes.

Secretaria Municipal de Saúde está em alerta para aumento nos casos de dengue em 2020.

Na última semana a Secretaria Municipal de Saúde realizou com todos os setores da Administração Municipal, uma Sala de Situação para melhorias no combate ao mosquito Aedes Aegypti.

Desde de dezembro de 2019 a equipe de Vetores está trabalhando além do fluxo normal para combater a proliferação do mosquito.

Diante do cenário atual, a Prefeita Mila Marcari determinou a contratação emergencial de mais 10 funcionários, da lista classificatória da Frente de Trabalho, para atuar junto com a equipe no Combate a Dengue.

A Secretaria Municipal de Saúde de Barrinha solicita a população que intensifiquem os cuidados com os seus imóveis. Todo cidadão deve ser responsável por manter seus quintais e terrenos limpos e livres de recipientes que possam vir a acumular água.