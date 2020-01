RESULTADO FINAL DA OPERAÇÃO SERTÃOZINHO MAIS SEGURA

O 43º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizou na tarde da última terça-feira (28) uma grande Operação na cidade de Sertãozinho para combater crimes de furtos e roubos de veículos, visando garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais. Foram realizadas vistorias e fiscalizações em estabelecimentos com o apoio da Guarda Civil Municipal, do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (11º BAEP) e Comando de Aviação, visando constatar irregularidades no funcionamento do comércio bem como verificar indícios de cometimento de crimes além de pontos estratégicos de abordagem de veículos. Foram empregados 45 policiais militares e 15 viaturas de diversas modalidades de policiamento, inclusive Força Tática e Rocam.

Efetivo empregado 45

Pessoas abordadas (exceto condutores) 368

Estabelecimentos comerciais vistoriados 03

Boletim de ocorrência lavrado 06 Ponto de visibilidade e estacionamento 22 Condutores vistoriados 235

Removidos administrativamente (carro / moto) 02

Auto de infração de trânsito 02

Procurados recapturados 06