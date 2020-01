Homem suspeito de falsificar moedas é detido em Dobrada

Homem suspeito de falsificar moedas é detido em Dobrada

Moedas de 50 centavos e 1 real foram encontradas

Na noite de terça-feira (28), um homem suspeito de falsificar moedas foi detido em Dobrada.

Segundo informações, os policiais faziam patrulhamento quando notaram um condutor suspeito dirigindo um FIAT/Pálio de cor cinza, entrando na cidade.

O condutor notou a aproximação da viatura, apagou as luzes do veículo e fugiu dos policiais, porém foi seguido.

O homem fugiu em alta velocidade e seguiu pela Rua Joaquim Pereira da Silva, até acabar o asfalto. Ele perdeu o controle do veículo e bateu contra um barranco.

O condutor desceu do carro e jogou uma sacola na mata antes de ser abordado pelos policiais.

Dentro da sacola jogada no mato, foram encontradas 250 moedas de 0,50 centavos com sinais de falsificação e, dentro do veículo, encontraram mais 260 arruelas de metal, idênticas a moedas de 1,00 real, sem nenhuma prensagem.

O caso foi levado para a delegacia da cidade, onde as moedas foram apreendidas para o trabalho da perícia e o veículo foi encaminhado para o pátio da cidade. O suspeito foi liberado e será chamado para prestar depoimento.

FONTE JORNAL DE JABOTICABAL