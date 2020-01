Em Itápolis, avô é denunciado e preso por abusar de neto

Em Itápolis, avô é denunciado e preso por abusar de neto

Na manhã dessa segunda-feira (27), em Itápolis, uma mulher de 57 anos chamou a polícia e denunciou que seu companheiro, de 56 anos, estava abusando do neto. O garoto tem 13 anos e o fato foi registrado pela PM no Jardim do Sol. A mulher relatou que flagrou o marido abusando sexualmente do adolescente. Depois de haver sido flagrado, o homem fugiu para a região central da cidade, porém, foi encontrado

caminhando na Avenida Florêncio Terra e detido. Na delegacia, o avô foi ouvido e teve sua prisão ratificada pelo delegado.

JORNAL FALA CIDADE