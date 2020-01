Cavalo na pista provoca acidente na rodovia Carlos Tonnani

O acidente aconteceu na rodovia Carlos Tonanni entre as cidades de Barrinha e Jaboticabal, próximo a ponte do rio Mogi Guaçu. Um cavalo que andava pela pista provocou o acidente. o ônibus não conseguiu desviar e acabou colidindo contra o animal, que morreu no local.

No ônibus ninguém ficou ferido. O dono do animal não foi localizado.