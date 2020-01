Com direito a almoço especial, moradores da Casa Transitória estreiam Fogão a lenha construído no CRAS 1

O que aparentemente era apenas mais uma atividade acabou surpreendendo o grupo da Casa Transitória de Jaboticabal. E com todo merecimento, os participantes da construção do Fogão a Lenha no CRAS 1, participaram de um almoço para concluir o projeto que começou com sua construção.

“A construção desse fogão envolveu pessoas, criou vínculos e laços de amizade formados em torno de histórias e tantos outras experiências vividas nesse período de construção. Ressalto que nosso principal objetivo é dar oportunidade, tirando esse homens da ociosidade e apresentar novos caminhos. E com todo merecimento do mundo, hoje compartilham essa primeira refeição”, destaca a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Tatiana Pellegrini.