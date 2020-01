Ano letivo começa em 10 de fevereiro em Jaboticabal

Período que antecede o início das aulas está sendo utilizado para limpeza e organização das unidades

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer informa aos pais e responsáveis que o ano letivo terá início em 10 de fevereiro. Essas últimas semanas de férias são sendo de muito trabalho para a organização das escolas, limpeza, transferência de alunos e os pedidos de passe escolar.

“2020 é um ano muito importante para toda rede de educação. A pedido do prefeito Hori estamos acertando os últimos detalhes para a entrega dos uniformes, realizando melhorias físicas em diversas unidades e, principalmente, organizando todo quadro de professores para atender os mais de 8 mil alunos atendidos pela rede municipal. Sem esquecer os cuidados com a merenda, sempre acompanhada com muita atenção pelos profissionais da Mini Usina”, afirma o secretário da pasta, Leonardo Yamazaki.

Vagas em creches – Outro detalhe importante nesse início de ano é que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, já convocou todos os alunos que estavam na fala de 2019 esperando uma vaga nas creches municipais.

“Esse sempre foi um grande desafio. Pegamos uma fila com mais de 700 crianças na espera e com o apoio de toda equipe da Educação, conseguimos zerar os pedidos. Informo aos pais que o prazo de inscrição de novos alunos começa em 3 de fevereiro”, informa Leonardo.