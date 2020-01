Taiúva- Novas Praças são inauguradas!

No dia 25/01/2020,o Município de Taiúva entregou dois empreendimentos que servirão ao passeio, encontro é descontração de moradores, especificamente, dos bairros: Limoeiro e Amoreira.

Logo no início da manhã, as 9 horas , foi inaugurada a Pra cá ” Arlindo Camiloti” ,no Jardim Limoeiro.

Na ocasião, representantes da Família estiveram presentes e demonstraram emoções quando o Prefeito Kiko, o VereadorDr Fernando Galo e a Presidente da Câmara Rita Brandão, tecersm comentários sobre o nome do homenageado, sobre a vida de um homem do bem , trabalhador, honrado e da Família Camiloti em si!

O filho Alessandro e a esposa Laercia, usaram da palavra para agradeceram a Prefeitura e Câmara Municipal pela honraria, pela lembrança do nome do homenageado em espaço público.

Às 10 horas, no Jardim Amoreira, foi inaugurada a Praça da Bíblia.

Dezenas de pessoas prestigiaram o evento.

O Prefeito Kiko, autor do Projeto de Lei que denominou o local, agradeceu o apoio de toda Câmara Municipal que, por unanimidade aprovou o toponimico público.

Lembrou que, não será um local de apenas encontros dos Evangélicos, mas de todo Cristão; onde na materia encaminhada ao Legislativo, cita que, deve ser o localponto de encontro do amor e da unidade no mesmo Pai que nos criou como irmãos.

Com o tratamento de Praça da Bíblia, quis Kiko, enaltecer a ” Sagrada Escritura ” e contemplar todas as religiões cristãs enraizadas em Taiúva.

A Pastora Bárbara Cristina Machado dos Santos (Igreja Quadrangular) fez uma oração inicial em voz alta , rogando a Deus as bênçãos sobre o local e, disse: ” ser a Bíblia a direção, a bússola que deve nos guiar…….! “

Outro representante evangélico Pastor João Batista de Lima (Igreja Assembleia de Deus), foi enfático, profundo em suas palavras filosóficas e teológicas sobre a denominação: Bíblia!

Rita Brandao , falou sobre a fé Cristã e, por sua vez, Dr Fernando Galo, comentou sobre suas indicações e lembrou de sua propositura de Projeto de Lei que, criou o Dia do Evangélico no Município, enaltecendo o trabalho do Executivo neste empreendimento.

Foi lembrado por todos: Prefeito, Vereadores Pastora Bárbara e Pastor João, o empenho, os contatos do Sargento Reformado da Polícia Militar Aparecido Ribeiro da Silva , quanto a lembrança, da importância de lembrarmos de um local, que seria empregado nome de Praça da Bíblia!!

Nos dois eventos, destacamos as Autoridades citadas e, ainda, os Vereadores Gilson de Souza e José Antônio Theodoro (Zezinho).