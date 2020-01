REGIÃO – Homem esfaqueia 14 vezes a ex mulher e mata o atual namorado dela

A babá e empregada doméstica Varleia Aparecida Pereira, de 35 anos, segue internada em um hospital particular de Ribeirão Preto. Ela teria sido esfaqueada pelo ex-marido, de 36 anos, entre o final da noite de sábado (25) e a madrugada de domingo (26), na cidade de Serrana.

Durante o ataque, que teria sido motivado por ciúmes, o acusado também atacou Eugênio Pereira Santos, o Geno, de 30 anos, que acabou morrendo. O corpo dele foi liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) no final da tarde deste domingo (26) e o enterro deve ocorrer nesta segunda (27).

Segundo informações de familiares, o casal ficou junto por 20 anos, teve dois filhos (uma menina de 9 anos e um jovem de 18 anos) e se separou há três meses. Varleia então iniciou um relacionamento com Geno.

O crime

Varleia voltava com Geno da comemoração do aniversário, nas proximidades da Praça da Bíblia, em Serrana, quando o ex dela apareceu. Segundo a própria Varleia, como não havia ninguém na rua, os dois ficaram caídos na calçada até que ela conseguiu se levantar para pedir socorro.

Já o ex-marido, apontado com autor do crime, que seria motorista de uma usina de Serrana, está desaparecido.

FONTE JORNAL A CIDADE – RP