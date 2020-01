Policia apreende maquina caça niquel e cigarro em bar de Jaboticabal

A policia fez uma apreensão de maquina caça niquel e de cigarros em um bar localizado no Jardim Perina, na cidade de Jaboticabal.

Durante uma abordagem a policia chegou no local e constatou a presença de máquinas caça niquel que são proibidas e também de cigarros de procedencia duvidosa. As máquinas e o cigarro foram apreendidos pela policia e o dono do estabelecimento irá responder pelos dois crimes.