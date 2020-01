Guarda e policia apreendem carne de origem duvidosa em Sertãozinho

A ocorrência começou quando a Guarda Municipal realizava patrulhamento com vista a furto de uma motocicleta furtada.

Em dado momento os guardas perceberam em meio a um plantação de soja, um indivíduo que ao perceber a viatura, escondeu-se. Vindo a ser localizado e abordado na sequência.

O indivíduo com uma bicicleta e carregava 02 sacos com carne bovina de procedência duvidosa. Indagado o mesmo disse que revendia em pequenos pacotes no valor de $ 5,00 em bares. O mesmo conduziu a guarnição até uma mata fechada onde escondia e armazenava mais carne, em condições precárias de higiene e armazenamento.

Diante dos fatos apresentado, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante.