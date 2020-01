Entenda o aumento contínuo do gás de cozinha nos últimos anos

Valor do GLP teve cinco variações de preço em 2019; quatro aumentos e um reajuste

Atualmente, o constante aumento do preço do botijão do gás de cozinha é uma das grandes preocupações dos brasileiros. A última elevação do valor declarada pela Petrobras ocorreu em dezembro de 2019, com o aumento de 5% para venda nas refinarias. Os valores foram aumentados quatro vezes durante o último ano.

Segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE também em 2019, a variação de preços vem influenciando o modo como a população prepara seus alimentos. Mais de 3 milhões de brasileiros estão usando lenha ou carvão para cozinhar, invés do gás de cozinha.

Mas, para quem se esforça para utilizar o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo, o gás de cozinha), o aperto tem sido grande. A dona de casa Isabel Viana, de 75 anos, moradora da cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, relata que em alguns meses chega a usar três botijões, pois cozinha para muitas pessoas. Ela desembolsa mais de 200 reais por mês com o produto.

“Como está cada dia mais caro, dividimos o valor entre todas as pessoas da família para que assim não fique tão pesado, mas é um dinheiro que poderia ser usado para comprar mais comida ou outras coisas ”.

Mas por que o preço vem aumentando tanto nos últimos tempos?

Desde 2016, o governo mudou a política de preços da Petrobras, adotando uma medida que deixa o mercado petroleiro com maior liberdade, assim, o preço dos produtos derivados do petróleo, como a gasolina, o diesel e o gás dependem também da variação de preços do mercado internacional. Desta forma, se o real desvaloriza em relação à cotação internacional, o valor do botijão de gás é diretamente afetado.

O preço do botijão de gás também pode variar dependendo da região do país onde mora o consumidor. Utilizando o aplicativo de comparação de preços de botijões de gás, o Chama, é possível verificar que na região da Barra Funda, em São Paulo, o custo médio do botijão de gás é entre R$74,98 e R$90. Já em Recife, no bairro Espinheiro, os valores estão entre R$70 e R$77. Em Belo Horizonte, o gás no bairro Dona Clara pode ser comprado entre R$65,99 e R$89. Na cidade de Florianópolis, no bairro Cachoeira do Bom Jesus, os valores variam entre R$89 e R$97.

O aplicativo Chama permite que consumidores encontrem gás de revendedores credenciados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), pelo melhor preço e próximo de suas casas.

“Com todas as oscilações de preços do gás nos últimos tempos e tantas diferenças de valores entre um revendedor e outro, é importante que as pessoas tenham acesso a uma ferramenta que permita comparar e economizar. Além disso ainda tem a questão da qualidade e segurança e no Chama todos os revendedores são regulamentados pela ANP” afirma a diretora geral do Chama, Sheynna Hakim Rossignol.

Saiba como economizar

Disponível no Google Play e na Apple Store, o Chama é um marketplace que conecta revendedores de botijões de gás a clientes. Lançado em novembro de 2016, foi criado para suprir a necessidade de adquirir o botijão de gás de forma rápida e prática priorizando a economia, com informações claras para o consumidor.

Para utilizar a ferramenta, basta inserir seu endereço e rapidamente são listados os revendedores que atendem a região, o preço, o tempo estimado de entrega com base na distância e a avaliação de outros clientes.

Outras funcionalidades do aplicativo são permitir que o consumidor faça o pagamento diretamente pela ferramenta e acompanhe o status de seu pedido até que ele chegue em sua casa.

Sobre o Chama

