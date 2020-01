Emurja promove limpeza e roçamento de praças

Após a limpeza dos distritos de Luzitânia e Córrego Rico, a Empresa Municipal de Urbanização de Jaboticabal (Emurja) inciou a limpeza e roçamento de praças. Nos últimos dias, as equipes passaram pela Praça Pedro Dória (Praça da Delegacia), Praça Santo Marconato e Praça Margarida Raymundo Berchieri (Praça da Ponte Seca).

“A Emurja contribui com as ações realizadas no município. Hoje colaboramos com a limpeza das escolas e também de canteiros, como na Avenida Carlos Berchieri e outros pontos da cidade”, lembra o presidente Cláudio Correia.