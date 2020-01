Taiúva- Inaugurada a Creche Escola Kenso Okumura!

Na data de 24 de janeiro, as 16 hs, dezenas de Munícipes, Vereadores, convidados, Representantes do Governo do Estado de São Paulo e Familiares do saudoso Sr Kenso Okumura, prestigiaram a solenidade de entrega das novas dependências da Creche Escola Municipal Kenso Okumura!

O Convênio para construção do prédio e aquisição de todos os móveis etc, foi assinado em 2013 , e, após licitação pública, foi dada ordem de início na obra em 2014 e, entregue no final de 2019 .

O empreendimento foi entregue oficialmente na data citada pois, teve e que aguardar a aquisição das cadeiras, armários, geladeiras, fogões, freezers , microondas, televisões etc.

O prédio deverá atender a clientela logo em fevereiro!

Durante o cerimonial foi lido o histórico de vida do empreendedor homenageado Kenso Okumura , tendo sido um homem sério, trabalhador, criativo, empreendedor Eu e fez de Taiúva sua terra para viver e constituir sua vida, comentou o Prefeito Kiko; que em sua fala, comentou do apoio do Governador João Doria, do Secretário de Estado da Educação Dr Rossieli e do Dr Leandro Dahme (Presidente do FDE) , presente no evento!

Dr Leandro, falou da alegria em estar participando da segunda inauguração de Creches Escolas nesta data; citou a entrega do empreendimento em Monte Azul Paulista na parte da manhã e, na tarde, Taiúva.

O Presidente do FDE , falou da importância do investimento na Educação, comentou que o Governo João Doria entregou 93 Creches Escolas ! Todos que usaram a tribuna: Rita Brandao (Presidente da Câmara Municipal), Prefeito Kiko e o Presidente Dr Leandro foram enfático quanto a valorização de uma sociedade melhor e mais justa com uma população onde a educação é valorizada!!

Vários foram os momentos das falas que poderíamos citar, mas foi notável, a emoção do Secretário Municipal de Educação Chico Berci, quanto o que aquela inauguração significava para Taiuva!

Todo o rito foi marcado com hino nacional, hino do Município, além de vários dobrados musicais através da Banda 7 de Setembro de Pirdngi, composta por músicos de Taiúva, Pirdngi, Jaboticabal e de outras localidades.

Na ocasiao, Kiko agradeceu o Dr Leandro pelos servićo já prestados para Tsihvs quando estava s frente do FNDE em Brasília, em 2017, quando liberou a doação de micro ônibus 0 km para Taiuva.

Kiko entregou mais 02 (dois) pleitos para Taiuva,: construção de nova quadra poliesportiva ao lado da nova Creche e doação de novo micro ônibus escolar.

Além da Presidente da Câmara Municipal Rita Brandao, se fizeram presentes: vereadores Dr Fernando Galo ( que muito trabalhou para a conquista do emprendimento), Vereador Gilson de Souza , o vereador Jose Sntonio Theodoro, o ex Vice Prefeito Prof José Carlos Gonçalves, Laercio Scaramal (prefeito de Taquaral) , Sra Jussara ( Dirigente Regional de Educação- sede de Jaboticabal), Sr Durrola (Assessor do Deputado Federal Geninho Zuliani), Sr Ricardo Martins (representante da Faculdade São Luís de Jaboticabal,) e outras pessoas , onde juntos aplaudiram um empreendimento para o engrandecimento pessoal, cívico de futuros cidadãos.