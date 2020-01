Quatro vitimas ficam feridas em acidente em rodovia de Jaboticabal

O acidente aconteceu no entroncamento da rodovia Faria Lima, com Rodovia Carlos Tonnani, próximo ao posto Guanabara. O acidente envolveu dois veículos em uma colisão traseira, quando o gol veio a colidir na traseira do outro veiculo.

No acidente quatro vítimas, sendo dois adultos e duas crianças foram registrados. Eles foram socorridos mas todos tiveram ferimentos leves.