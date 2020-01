Prefeitura de Monte Alto anuncia 1º Concurso Público e Processo Seletivo de 2020

Inscrições, online, estão abertas a partir de amanhã

O Diário Oficial do Município de Monte Alto desta sexta-feira, 24 de janeiro, traz as informações do Concurso Público 01/2020 e o Processo Seletivo 01/2020, para preenchimento de vagas na Saúde.

No total, são 76 para os seguintes cargos: técnico de enfermagem, enfermeiro, enfermeiro Saúde da Família, médico cardiologista, médico clínico geral, médico dermatologista, médico do trabalho, médico endocrinologista, médico ginecologista, médico infectologista, médico neurologista, médico oftalmologista, médico ortopedista, médico otorrinolaringologista, médico pediatra, médico pneumologista, médico psiquiatra, médico reumatologista, médico Saúde da Família, médico urologista, médico vascular e médico clínico geral emergencialista.

As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.aplicativaassessoria.net, iniciando-se amanhã, dia 25, e encerrando no dia 2 de fevereiro; a taxa de inscrição – via boleto bancário – deve ser paga até o dia 3. As provas acontecem no dia 16 de fevereiro.

Mais informações em http://montealto.instaridc.com.br/portal/diario-oficial.

