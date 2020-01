Mutirão contra a dengue em Córrego Rico elimina grande quantidade de criadouros do Aedes

Agentes visitaram casa por casa

Na luta contra o mosquito transmissor da dengue, febre amarela, zika e chikungunya, a Prefeitura de Jaboticabal destinou suas equipes de endemias da Secretaria de Saúde e de Obras para a realização de um grande arrastão no Distrito de Córrego Rico, que aconteceu na quinta-feira (23).

O secretário de Saúde, João Roberto da Silva, afirma que o resultado foi positivo. “Com a ajuda da população que permitiu a entrada de nossos agentes, conseguimos contribuir positivamente para a eliminação do aedes no Córrego Rico. Peço que as famílias continuem atentas e eliminem qualquer inservível que possa acumular água”.