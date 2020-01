SP-310 em Rio Preto e Mirassol terá interdição noturna a partir desta quinta, 23

A partir desta quinta-feira, 23, a AB Triângulo do Sol realizará manutenção do pavimento da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto e Mirassol, das 20h às 6h. Os trabalhos devem se estender até 11 de fevereiro, em condições normais de operação e clima.

De acordo com a programação da concessionária, os serviços ocorrerão primeiro na pista Norte (sentido Rio Preto-Mirassol), entre o km 445 e o km 450. Em seguida, os trabalhos deverão ocorrer na pista Sul (sentido Mirassol-Rio Preto), do km 447 ao km 434. Por fim, os serviços retornarão para a pista Norte, abrangendo o segmento entre o km 434 e o km 445.

Durante as atividades, o trânsito fluirá por uma faixa de rolamento (é recomendável que os munícipes utilizem as vias marginais como rota alternativa). As interdições terão, no máximo, 1,5 quilômetro de extensão e ocorrerão somente no período das atividades, pois os trabalhos são itinerantes.

Supervisionada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a manutenção do pavimento, realizada de forma preventiva, tem o objetivo de garantir maior conforto e segurança para os usuários da rodovia.

O trecho em obras estará devidamente sinalizado, em conformidade com as normas vigentes. Para o reforço da segurança no local, é importante que os motoristas redobrem a atenção, obedeçam a sinalização e respeitem os limites de velocidade indicados.

AB Triângulo do Sol I Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo

A concessionária AB Triângulo do Sol é responsável pela administração de 442 quilômetros de rodovias que compreendem o Lote 9 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo: Rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol; Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), de Matão a Bebedouro; e Rodovia Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema.

AB Triângulo do Sol I AB Concessões

A concessionária AB Triângulo do Sol pertence à AB Concessões, que tem como controlador o grupo italiano Atlantia. A AB Concessões figura entre as principais companhias de concessão rodoviária do Brasil e administra mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias, sendo responsável pelas concessionárias paulistas AB Triângulo do Sol, AB Colinas, Rodovias do Tietê e, no estado de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais.