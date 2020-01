SAAEJ realiza manutenção de poços artesianos

Iniciativa garante a qualidade da água que abastece os bairros da cidade

Desde a terça-feira (21), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal (SAAEJ) realiza a manutenção dos poços artesianos distribuídos nos bairros da cidade.

As equipes retiram as bombas e encanamentos que serão limpos e seguem uma série de procedimentos preestabelecidos. “Em alguns casos, melhora inclusive a vazão de água do poço. São ações importantes, que melhoram a qualidade do serviço que é prestado para a população, evitando problemas futuros”, diz o presidente do SAAEJ, José Carlos Abreu.

Atenção para as datas de limpeza dos poços:

Datas Poços Status 21/01 Cohab 2 Concluído 22/01 Cohab 3 Concluído 23/01 Estiva

23/01 Teste de vazão do poço da Cohab 3

27/01 Distrito Industrial

28 e 29/01 Poço do Terminal Rodoviário



Para mais informações, o telefone de contato do SAAEJ é (16) 3209-9900.