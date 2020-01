PREFEITURA DE TAQUARITINGA FAZ REPAROS NA CRATERA NA VILA ROMANA

CRATERA NA VILA ROMANA – Com nossa supervisão, os servidores da Prefeitura iniciaram ontem (quinta, 23), a recuperação do trecho atingido pela tromba d’água que caiu na na cidade, no último dia 9 de janeiro, e que causou o rompimento da adutora e formou uma enorme cratera na Avenida Dr. Paulo Zuppani, na Vila Romana.

Naquela mesma noite, o SAAET e as secretarias Municipais de Obras e Meio Ambiente e de Serviços intervieram para conter os danos no local.

Estivemos em São Paulo esta semana, na Defesa Civil, para pedir a ajuda do Estado no sentido de solucionar, de vez, a grave erosão que ameaça as moradias do bairro há pelo menos quatro décadas.

Estimamos que seja necessário recursos da ordem de R$ 2 milhões para a realização dos serviços.

Enquanto isso não acontece, a prefeitura vai continuar trabalhando no local. A avenida que segue parcialmente interditada, e, devido à complexidade da obra, a previsão é de cerca de 60 dias para a liberação.